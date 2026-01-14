Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Приморско-Ахтарском районе обломки БПЛА упали во двор частного дома

Обломки беспилотного летательного аппарата упали во дворе частного дома в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, не зафиксировано.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о падении фрагментов беспилотника на территории сельхозпредприятия в станице Челбасской Каневского района. По информации Минобороны РФ, 14 января с 9:00 до 13:00 мск дежурные средства ПВО сбили над территорией Кубани один БПЛА. Всего за этот период было перехвачено и уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата.

