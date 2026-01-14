ВС Адыгеи изучит дело об изъятии земли у покупателя с ипотекой по госпрограмме

Верховный суд Адыгеи (ВС РА) рассмотрит жалобу жительницы Краснодара, которая может лишиться земельного участка, приобретенного ею с помощью ипотечного кредита по льготной госпрограмме для строительства дома. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея

Речь идет об участке площадью 10 соток в районе Старобжегокайских озер. В 2016 году житель Адыгеи, арендовавший эту землю, находившуюся тогда в неразграниченной госсобственности, выкупил ее у муниципалитета по льготной цене — за 22 тыс. руб. Спустя годы выяснилось, что участок был продан с нарушениями по заниженной цене. В 2024 году первый собственник был осужден за это по мошеннической статье. После этого прокуратура потребовала аннулировать три последующие сделки с этой землей, включая сделку последней в цепочке собственников владелицы участка — жительницы Краснодара Елены Мирошниковой.

В сентябре 2025 года Тахтамукайский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства и признал все сделки недействительными. Решение обосновано тем, что участок выбыл из владения государства помимо его воли, а значит, может быть истребован даже у добросовестного приобретателя.

Госпожа Мирошникова рассказала «Ъ-Кубань», что перед сделкой предприняла все возможные меры проверки юридической чистоты объекта. Участок, проданный государством восемь лет назад, был тщательно изучен ею лично, юристами риелторской компании и банка, который выдал ипотеку,— никаких нарушений выявлено не было. Теперь же в результате решения Тахтамукайского суда приобретенная ею земля возвращена государству, строительство остановлено ввиду ареста, при этом обязательства по ипотечному кредиту перед банком остались. Более того, из-за того что условия госпрограммы будут не выполнены (жилой дом не будет построен), процент по ипотечному кредиту для нее с 8%, полученных за счет госсубсидии, вырастет до 20%.

Госпожа Мирошникова считает, что прокуратура не имела права требовать признания сделки недействительной, а могла лишь заявлять иск об истребовании имущества, но ведомство пошло другим путем, так как сроки давности по такому иску уже истекли. Кроме того, в своей апелляционной жалобе она ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой выявленные нарушения при продаже имущества не означают его автоматического выбытия из владения государства помимо воли. В данном случае Тахтамукайские власти сами приняли решение о продаже, подписали договор и получили оплату, а значит, и оснований для изъятия земли у добросовестного покупателя быть не может, подчеркивает она.

Заседание ВС РА, который даст оценку доводам обеих сторон спора, назначено на 20 января.

Михаил Волкодав