Потери Ставрополья от оккупации во время ВОВ оценили в 21–26 трлн рублей

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) рассчитали материальный ущерб Ставропольскому краю от немецко-фашистской оккупации 1942 – января 1943 года. Они перевели исторические данные в цены 2025 года и получили сумму 21–26 трлн руб. Исследование провели историки, юристы и экономисты в рамках работы по правовой оценке преступлений нацистов и их пособников, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Чрезвычайная государственная комиссия в конце войны зафиксировала исходный ущерб. Агрессоры уничтожили имущество граждан, колхозов, предприятий и учреждений Ставрополья на 14 636 200 146 руб. СССР. Эксперты СКФУ сопоставили стоимость товаров 1941–1943 годов с современными аналогами. Группа из семи специалистов апробировала четыре метода расчета.

Один метод применил золотой эквивалент с валютным мостом через доллар США. Он дал 22 трлн 365 млрд руб. Второй использовал золотой эквивалент без привязки к доллару и показал 20 трлн 959 млрд руб. Третий метод учел долю ущерба в ВВП СССР и РФ — 25 трлн 894 млрд руб. Ученые усреднили результаты в диапазон 21–26 трлн рублей по ценам на 2025 год.

Руководитель группы Анна Савцова, доктор экономических наук и профессор СКФУ, отметила сложности. Инфляция, ключевая ставка и валютные курсы сильно искажают оценки за 80 лет. Она призвала привлечь специалистов по оценке имущества для детальных расчетов. Реальные потери могут оказаться выше из-за непредсказуемых факторов.

Эксперты подчеркивают методологическую ценность. Золотой стандарт позволяет учесть стабильность драгметалла. Привязка к ВВП отражает экономический контекст эпохи. Однако без профессиональной оценки имущества цифры останутся приблизительными. Регион продолжает документировать преступления оккупантов. Ученые предлагают углубить анализ для мемориальных проектов.

Станислав Маслаков