В Дагестане число аттестованных гидов увеличилось на 36% в 2025 году

В Дагестане в 2025 году аттестацию прошли 95 экскурсоводов и гидов-переводчиков, что увеличило общее число сертифицированных специалистов в республике до 271 человека. Об этом сообщили в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации ведомства, все 95 специалистов включены в Единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. По сравнению с 2024 годом, когда сертификацию получили 70 человек, прирост составил около 36%.

В ведомстве отметили, что рост числа аттестованных экскурсоводов поможет повысить качество туристических услуг в регионе. По предварительным данным, в 2025 году Дагестан посетили около 2 миллионов туристов.

Экскурсоводы и гиды-переводчики должны проходить аттестацию каждые пять лет. С сентября прошлого года в России действует административная ответственность за предоставление экскурсионных услуг без обязательной сертификации.

Валентина Любашенко