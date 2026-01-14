В Крыму возбуждено уголовное дело из-за смерти младенца в больнице

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти новорожденного в перинатальном центре больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о произошедшем распространилась в социальных сетях. Жительница Симферополя рассказала о халатных действиях со стороны персонала перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка.

По поручению руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева по факту гибели новорожденного возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и выполняется судебно-медицинская экспертиза. Ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководителя регионального ведомства.

«Ъ-Кубань» писал, что, согласно публикациям, младенец скончался через два дня после рождения. Причинами смерти стали сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать погибшего ребенка утверждает, что врачи проявили халатность при оказании медицинской помощи и подделали документы.

Алина Зорина