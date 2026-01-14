Экспертиза одобрила восстановление двух особняков Спициной в Кисловодске

Ставропольская государственная экспертиза одобрила проект реставрации двух исторических особняков в Кисловодске с их приспособлением для современного использования. Об этом сообщается на портале ГИС ЕГРЗ.

Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» выдало положительное заключение на проект реставрации объектов культурного наследия регионального значения в Кисловодске. Документ датирован 12 января 2026 года.

Работы планируется провести на двух особняках, включая особняк Спициной, расположенных по адресу улица Авиации-Чкалова, дом 1245 (литеры А и В). Здания будут восстановлены с приспособлением для современного использования.

Особняк Спициной начала XX века в 2023 году получил статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Здание взяли на госохрану спустя более ста лет после постройки. Автор проекта точно не установлен. По одной из версий историков, дом принадлежал осетинской княжеской семье Цаликовых. После национализации в советский период в особняке размещались склады, общежитие и коммунальные квартиры. Архитектурный облик здания выполнен в стиле модерн. Среди отличительных элементов — ажурный балкон под треугольной крышей, башня с противоположной стороны и изогнутое изящное крыльцо.

Застройщиком выступает государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Санаторий Самара», которое располагается по тому же адресу. Проектную документацию подготовило ООО «СК Рассвет» из Московской области.

Экспертиза касалась проектной документации по сохранению памятников архитектуры. Сведения о положительном заключении внесены в соответствующий реестр в день его выдачи.

Тат Гаспарян