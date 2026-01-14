В Дагестане 87 населенных пунктов остались без света

Аварийное отключение электроснабжения оставило без электричества 87 населенных пунктов в десяти муниципальных районах Дагестана. МЧС региона получило сообщение от единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитетов и сразу сообщило о проблеме. Затронуло Ахтынский, Дербентский, Казбековский, Кизлярский, Магарамкентский, Новолакский, Рутульский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский и Унцукульский районы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Энергетики называют замыкания на линиях электропередач основной причиной отключений, а также перегрузку сети и технологические сбои. Такие инциденты происходят на фоне сильной непогоды, которую МЧС предупреждало заранее: 14 января ожидают обильный снегопад, гололедицу на дорогах и ветер до 22 метров в секунду. Непогода уже привела к рискам для систем жизнеобеспечения, включая электроснабжение.

Отключения зафиксировали утром, восстановление планируют к 20:00 по московскому времени того же дня. МЧС не уточнило число пострадавших жителей, но аналогичные аварии в регионе ранее оставляли без света десятки тыс. человек — например, 8 января замыкание на ЛЭП отключило электричество в 133 селах 13 районов, затронув 107 тысяч жителей, включая 25 тыс. детей и 206 соцобъектов.

Дагестан регулярно сталкивается с подобными авариями из-за износа сетей и суровой погоды. В декабре 2025 года 21 населенный пункт в семи районах остался без света, а конец месяца — более 200 пунктов в десяти. Сегодняшний случай вписывается в эту цепочку: сильный ветер и снег усложняют доступ к ЛЭП в горных и равнинных районах. Жители ждут света к вечеру, но риски задержек сохраняются из-за непогоды.

Станислав Маслаков