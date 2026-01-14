Над Кубанью и Азовским морем сбили 30 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря суммарно ликвидировали 30 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 09:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО. Больше всего сбили над акваторией Азовского моря — 28, над Республикой Крым — 3, 2 — над Краснодарским краем.

Утром с 07:00 до 09:00 над территорией Кубани ликвидировали один беспилотник.

Алина Зорина