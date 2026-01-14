На ул. Баумана в Невинномысске обезвредили обломки упавшего беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, последствия налета, связанные с безопасностью, полностью устранены, а люди, размещенные в пунктах временного размещения (ПВР), возвращаются в свои дома.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в результате падения обломков БПЛА утром 14 января в Невинномысске загорелись складское помещение на окраине и несколько припаркованных легковых автомобилей.

Наталья Белоштейн