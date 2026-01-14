Атака на танкеры в Черном море не повлияла на работу «Тенгизшевройл»

Беспилотники 13 января 2026 года атаковали два нефтяных танкера у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Танкеры Delta Harmony и Matilda направлялись к терминалу для загрузки казахстанской нефти. Компания «Тенгизшевройл» подтвердила: инцидент не повлиял на ее операции. Пресс-служба ТШО заявила ТАСС, что компания осведомлена об инцидентах с судами. Компания поддерживает связь с властями и следит за ситуацией. Добыча нефти на месторождении Тенгиз продолжается в штатном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Delta Harmony под флагом Либерии ждала погрузки нефти ТШО. Дроны повредили грузовое оборудование, возник пожар, но его потушили. Танки оставались пустыми, нефть Казахстана не пострадала. Chevron, владеющая 50% ТШО, сообщила: экипаж в безопасности, судно идет в порт.

Matilda под греческим флагом управляла компания Thenamaris. Она ожидала нефть с Карачаганского месторождения консорциума КПО. Два дрона ударили в 30 милях от КТК. Палубные конструкции получили мелкие повреждения, их легко починят. Танкер ушел из зоны.

Минэнерго Казахстана подтвердило атаку на два танкера. Никто из экипажей не пострадал. Экспортные ресурсы целы. Терминал КТК работает штатно через выносное устройство ВПУ-1. ВПУ-2 сильно повредилось, его отключили для ремонта.

КТК — ключевой маршрут для экспорта нефти из Казахстана в Европу и Азию. Консорциум включает Россию, Казахстан и Chevron. В 2025 году терминал отгрузил около 35 млн тонн нефти. Атака не нарушила поставки. КТК обеспечивает 80% морского экспорта казахстанской нефти. ТШО добывает 570 тыс. баррелей в сутки на Тенгизе. Инвестиции в месторождение превысили $40 млрд. Атака подчеркнула риски для логистики в Черном море. Казахстан координирует с «КазМунайГазом» и КТК усилия по безопасности. Поставки идут без сбоев. ТШО и КПО — совместные проекты с США, Россией и Казахстаном. Инцидент не затронул добычу.

Станислав Маслаков