Суд отказал жене экс-мэра Сочи Янине Копайгородской в передаче дела в Москву

Хостинский районный суд Сочи отклонил ходатайство супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской о переводе дела по иску Генпрокуратуры о конфискации активов стоимостью 1,6 млрд руб. в Тверской районный суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сочинском суде рассматривается антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Копайгородскому и связанным с ним лицам. Ведомство требует обратить в пользу государства активы на 1,6 млрд руб. В перечень входят 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Среди них — элитное жилье рядом с Эрмитажем в Санкт-Петербурге, пять автомобилей Mercedes, денежные средства и другие предметы роскоши.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. Его арестовали 25 сентября 2024 года по делу о присвоении средств в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, чиновник через посредничество супруги получил от представителей коммерческих организаций в Сочи 248 млн руб. с марта 2022 года по май 2024 года.

Алина Зорина