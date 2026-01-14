Житель Украины приговорен к 15 годам колонии за подготовку терактов на ж/д

Краснодарский краевой суд вынес приговор гражданину Украины Игорю Борисенко, признанному виновным в покушении на диверсию и других преступлениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года фигурант получил предложение совершить диверсионный акт — изготовить два самодельных взрывных устройства и разместить их в креплениях вагонов-цистерн с дизельным топливом. Подсудимый согласился на предложение и приехал из Нижнего Новгорода в Москву, где получил компоненты для взрывчатки. Материалы он перевез обратно и хранил в гараже. В августе 2024 года мужчина собрал два взрывных устройства.

7 сентября 2024 года Борисенко прибыл на железнодорожную станцию Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области и заложил устройства в ниши крепления вагонов-цистерн разных составов.

Позже обвиняемый пытался дистанционно активировать взрывчатку телефонными звонками, однако довести план до конца не смог. Одно устройство обнаружили и обезвредили на станции Туапсе-Сортировочная, второе — на станции Ярославль-Главный.

Пунктом назначения одного из составов был Морской терминал Туапсе, где планировалась выгрузка 65 тонн горюче-смазочных материалов. Взрыв цистерны на территории терминала мог привести к остановке железнодорожных перевозок и повреждению объектов критической инфраструктуры, включая морской порт Туапсе. Игоря Борисенко задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере 1 млн руб. Приговор пока не вступил в силу.

Никита Бесстужев