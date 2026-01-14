Кисловодск увеличил выплаты на ЖКХ до 155 млн рублей за три года

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев объявил в своем Telegram-канале о рекордных 155 млн руб. компенсаций по жилищно-коммунальным услугам за три года. В 2025 году власти выплатили 8260 жителям курорта эту сумму, что на 11,4% превысило показатели 2023 года — тогда помощь составила 135,5 млн рублей. Евгений Моисеев подчеркнул реальную поддержку гражданам с небольшим доходом, которые трудятся, растят детей и создают комфорт для семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти Кисловодска активно расширяют программу субсидий на оплату ЖКХ. Помощь охватывает семьи с разным составом и условиями проживания, включая людей с инвалидностью. Сумма компенсации рассчитывается индивидуально, без жесткой привязки к уровню доходов заявителей. Администрация уже выделила более 112 млн руб. только за 2025 год.

Программа стартовала как ответ на рост тарифов и нужды жителей. В 2025 году приток заявок вырос из-за инфляции и удорожания коммуналки. Общий итог за три года — 155 млн руб. на 8260 семей, или около 18,8 тыс. руб. на получателя в среднем. Это снижает нагрузку на бюджет жителей популярного курорта, где туризм приносит 210 млн руб. турналога за 2025 год.

Жители обращаются в Управление социальной защиты города. Там объясняют критерии: низкий доход относительно расходов на ЖКХ, наличие детей или инвалидности. Евгений Моисеев призывает всех нуждающихся подавать заявки, обещая оперативную помощь.

Станислав Маслаков