В КБР суд удовлетворил иск прокуратуры о незаконной аренде 4 тысяч кв. м участка

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 4 тыс. кв. м в Нарткале, заключенный между местной администрацией и ООО «ГарантЭнергоСтрой» в декабре 2022 года. Суд удовлетворил иск заместителя прокурора республики, поданный в интересах Урванского муниципального района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спор касался соглашения от 5 декабря 2022 года о передаче компании участка на улице Красноармейской под предпринимательскую деятельность. Прокуратура считала сделку мнимой и направленной на обход публичных процедур.

ООО «ГарантЭнергоСтрой», зарегистрированное в 2018 году и специализирующееся на строительстве электростанций, не согласилось с претензиями. Компания утверждала, что контракт заключён в соответствии со специальным правовым режимом и добросовестно исполняется.

Генеральный директор общества подавал заявление на предоставление участка в аренду 29 ноября 2022 года. На основании постановления администрации Нарткалы контракт был подписан на семь лет в рамках программы производства продукции для импортозамещения в условиях санкций против России.

Прокуратура Урванского района провела проверку исполнения земельного законодательства при распоряжении муниципальными участками без торгов. Выездной проверкой установлено, что на участке производство не ведётся, а происходит выпас мелкого рогатого скота.

По данным УФСБ России по КБР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о возможных нарушениях должностными лицами администрации земельного и антимонопольного законодательства.

С ноября 2022 года по июль 2023 года администрация в нарушение Земельного кодекса заключила без публичных процедур соглашения аренды с физическими и юридическими лицами. УФАС по КБР 31 января 2025 года признало в действиях администрации Нарткалы нарушение закона о защите конкуренции.

В феврале 2025 года администрация Нарткалы направила ООО «ГарантЭнергоСтрой» уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора аренды. Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании этого уведомления незаконным, однако суд встал на сторону прокуратуры и обязал фирму вернуть участок администрации.

Тат Гаспарян