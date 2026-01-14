В Черкесске имущество застройщика-банкрота продадут на торгах за 66,7 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Фирма Новострой» из Черкесска объявил повторные торги по продаже 73 единиц техники общей стоимостью 66,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Имущество выставлено двумя лотами общим объемом 73 наименования. Первый лот включает 54 единицы техники стоимостью 54,4 млн руб. Во второй лот входят 19 единиц оборудования общей ценой 12,3 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Фирма Новострой» зарегистрировано в 1998 году в селе Черкесске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 200 тыс. руб. Выручка компании за 2024 год составила 3,1 млн руб., убыток — 123,2 млн руб.

В первый лот входят автомобили ГАЗ различных модификаций, погрузчик JCB 456, тракторы «Беларус», экскаватор Caterpillar, грузовой тягач Iveco, автобус ПАЗ, легковые автомобили Hyundai Solaris и Citroen Berlingo. Также выставлены дорожно-строительные машины: катки Hamm, дорожные фрезы Wirtgen, асфальтоукладчик Vogele.

Техника выпущена в период с 2002 по 2018 годы. На часть имущества заключены краткосрочные договоры аренды. Судебные приставы могут наложить запреты на регистрационные действия с отдельными единицами.

Торги назначены на 13 марта 2026 года. Аукцион проводится с открытым составом участников и открытой формой подачи ценовых предложений.

В феврале 2022 года с заявлением о признании акционерного общества «Фирма Новострой» банкротом в суд обратилось ООО «МКА-ДОР». Общество признано несостоятельной в декабре 2023 года.

Тат Гаспарян