В Краснодарском крае отремонтируют 230 км дорог в 2026 году

В Краснодарском крае планируют отремонтировать 230 км дорог в 2026 году. Планы по развитию транспортной инфраструктуры обсудили на совещании под руководством губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы продолжим активно строить и ремонтировать региональные и муниципальные трассы, обходы населенных пунктов. Дороги — ключевой фактор для развития экономики, туризма и комфорта жителей. Поэтому в 2026 году приведем в порядок не только краевые магистрали, но и улично-дорожную сеть городов и районов»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Из запланированных к ремонту 230 км трасс 100 км составляют дороги регионального значения, более 130 км — местного. Работы должны улучшить транспортную доступность и повысить безопасность маршрутов по всему региону.

Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил, что объем дорожного фонда региона в 2026 году составит 58,4 млрд руб. На эти средства продолжится строительство крупных объектов — обходов Тимашевска и станицы Ленинградской, реконструкция дорог Краснодар—Кропоткин и Краснодар—Ейск, Восточного подъезда к Краснодару.

Власти продолжат реализацию программы развития дорог Краснодара. В 2026 году за счет краевых субсидий завершат работы по шести объектам: реконструкция участков улиц Симферопольской и Константина Образцова, подъезда к Краснодару от Немецкой деревни до улицы Средней, подземный переход через улицу Дзержинского, капитальный ремонт Тургеневского моста и участка на улице Есенина.

Региональная программа комплексного развития дорожно-транспортной системы Краснодара рассчитана до 2035 года. На строительство новых и реконструкцию существующих трасс и путепроводов направят 150 млрд руб.

Алина Зорина