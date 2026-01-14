В Краснодаре обработали 544 км дорог от гололеда

В Краснодаре за сутки коммунальные службы обработали свыше 544 км дорог от гололеда, используя 40 единиц спецтехники и более 476 т песко-соляной смеси. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожные и коммунальные службы города в круглосуточном режиме покрывают песко-соляной смесью дороги, мосты и путепроводы. В ночное время для этого привлекли 40 единиц спецтехники: комбинированных дорожных машин, погрузчиков и автогрейдеров.

В минувшую ночь противогололедную обработку провели на десятках городских маршрутов, включая улицы Красную, Ставропольскую, Северную, Советскую, проспект Чекистов, Ростовское шоссе и другие магистрали краевого центра.

Утром от снега продолжили расчищать тротуары, остановки общественного транспорта и ступени пешеходных переходов. В работах участвуют более 600 человек и 26 единиц техники.

Во дворах многоквартирных домов и на прилегающих территориях снег убирают работники управляющих компаний и ТСЖ. При неудовлетворительной уборке снега на придомовой территории жители могут обратиться по телефонам горячей линии управления по жилищным вопросам: 8 (861) 218-92-70 и 8 (861) 218-92-04.

Власти призывают жителей краевого центра не выезжать на дороги на летней резине, соблюдать внимательность и осторожность. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Алина Зорина