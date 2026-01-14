Ставропольские регоператоры вывезли свыше 24 тыс. тонн мусора за каникулы

Региональные операторы Ставропольского края справились с пиком мусора в новогодние праздники. Они вывезли более 24 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, сообщили в региональном МинЖКХ. Объем отходов вырос из-за праздничных торжеств, как это бывает ежегодно.

Операторы заранее усилили готовность. Они подготавливали спецтехнику, набирали дополнительные бригады и меняли графики вывоза. Региональный оператор Ставрополя и северо-запада края собрал 8100 тонн ТКО. Оператор Кавминвод и южных округов вывез 14,6 тыс. тонн. Третий регоператор обслуживал Александровский, Новоселицкий, Благодарненский, Арзгирский, Нефтекумский, Буденновский и Левокумский округа — он отгрузил свыше 2000 тонн.

Предприятия перешли на усиленный режим. Губернатор Владимир Владимиров лично контролировал вывоз мусора. Операторы круглосуточно отвечали жителям, в том числе через соцсети. Министр ЖКХ края Александр Рябикин подтвердил: все обращения оперативно решали.

В 2025 году муниципалитеты края обустроили 105 новых контейнерных площадок. Они купили более 200 контейнеров. Регоператоры закупили 58 единиц спецтехники. Эти меры помогли справиться с нагрузкой.

Праздники 2025–2026 годов длились с 31 декабря по 8 января. Традиционно объем ТКО растет на 15–50%. В Ставрополе и Шпаковском округе графики вывоза не меняли. В других районах переносили вывоз на конец декабря 2025-го или начало января 2026-го. Например, в Ипатовском округе перенесли сбор с 1 января на 30 декабря в поселках Красочный и Малоипатовский.

Ранее в 2025 году Минприроды России поручило регионам готовиться к пику. Замминистра Денис Буцаев просил актуализировать графики и резервировать технику. ППК «Российский экологический оператор» усилил мониторинг. В Ставрополье на востоке сменили регоператора — новая компания наладила работу.

Станислав Маслаков