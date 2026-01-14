ЗакС Ленобласти рассматривает новую схему одномандатных округов к выборам 2026 года

Законодательное собрание Ленинградской области приступило к рассмотрению новой схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов регионального парламента в сентябре 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вопрос обсудили 13 января на заседании постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям. Проект представили председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский и вице-губернатор Ленинградской области — представитель губернатора в ЗакСе Анна Данилюк.

Схему Леноблизбирком разработал и утвердил 30 декабря 2025 года. Документ определяет границы 25 одномандатных округов, по которым в единый день голосования в сентябре 2026 года будут избираться депутаты Законодательного собрания восьмого созыва. Выборы пройдут одновременно с выборами депутатов Госдумы девятого созыва.

По данным Леноблизбиркома, при подготовке схемы использовали численность избирателей на 1 июля 2025 года — 1 434 735 человек. Средняя норма представительства на один округ составила 57 389 избирателей. Михаил Лебединский пояснил, что за 10 лет численность избирателей в регионе выросла на 9,24%, при этом динамика по районам была неравномерной.

В Леноблизбиркоме отметили, что при формировании округов учитывали требования о примерном равенстве числа избирателей: допустимое отклонение от средней нормы составляет до 10% (от 51 650 до 63 128 избирателей), а для округов, включающих части территорий более одного муниципального образования, — до 20% (от 45 912 до 68 867). В представленной схеме численность избирателей укладывается в эти рамки.

Документ дорабатывали несколько раз, представленный вариант стал четвертым. Комиссия поддержала проект и направила его на дальнейшее изучение в парламенте. После утверждения сформированные округа будут действовать в течение 10 лет.

Артемий Чулков