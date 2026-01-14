В Самарской области утвердили водные объекты и план работ на них в 2026 году

В Самарской области утвердили планы работ на водных объектах на этот год. Планируется начать расчистку трех объектов и отремонтировать две плотины, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, в рамках региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области» планируется начать расчистку трех объектов в Шигонах, Исаклинском и Нефтегорском районах. Также программа включает завершение капремонта плотины на р. Большой Иргиз в Пестравке и проведение капремонта плотины водохранилища «Крутой Дол» в Сергиевском районе.

В этом году собираются построить новую плотину на р. Большой Иргиз в Большой Глушице и завершить проект расчистки пруда «Барский» в Шигонах.

В утвержденном плане работ на этот год также указано продолжение расчистки реки Сызранка в Сызрани после ледостава и нереста. Из федерального бюджета выделены субвенции на расчистку пруда «Школьный» в Исаклах.

Руфия Кутляева