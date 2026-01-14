Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за снега

15 и 16 января на территории Краснодара действует штормовое предупреждение о непогоде. Об этом сообщает ЕДДС города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ближайшие два дня в краевом центре ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, мокрый снег, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Жителей предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигнуть 15–25 м/с, гололедно-изморозевых отложениях и гололедице на дороге.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае фиксируется волна аномальных морозов с обильными снегопадами, которая продлится до конца января с возможным усилением холодов до –20 градусов.

