В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за снега

15 и 16 января на территории Краснодара действует штормовое предупреждение о непогоде. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ближайшие два дня в краевом центре ожидаются сильные осадки в виде дождя со снегом, мокрый снег, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Жителей предупреждают о сильном ветре, порывы которого могут достигнуть 15–25 м/с, гололедно-изморозевых отложениях и гололедице на дороге.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае фиксируется волна аномальных морозов с обильными снегопадами, которая продлится до конца января с возможным усилением холодов до –20 градусов.