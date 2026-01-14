Инвестиции в землю под жилье в агломерации Петербурга в 2025 году составили 26 млрд рублей

В 2025 году объем инвестиций в земельные участки под строительство жилой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достиг 26 млрд руб., а совокупная площадь приобретенной земли составила 222 га. Об этом сообщила консалтинговая компания NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ключевым трендом года, по оценке консультантов, стал рост интереса к участкам с уже полученной разрешительной документацией. Их доля в структуре сделок достигла 33%, увеличившись на 20 п. п. по сравнению с 2024 годом. Это позволило ряду проектов, купленных в течение года, оперативно выйти на рынок. В их числе ЖК «Остров Первых» от Fizika Development, а также проекты «Галерная гавань» и «Сезоны» от ГК «ПСК».

Активность девелоперов по пополнению земельного банка в 2025 году была сдержанной. По сравнению с 2024 годом объем сделок сократился на 82% по стоимости и на 75% по площади. В NF Group связывают динамику со стратегической переориентацией рынка после рекордных покупок в 2024 году, а также с выжидательной позицией части участников в ожидании новой редакции Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга.

В денежном выражении 88% сделок пришлось на участки в границах Санкт-Петербурга (22 млрд рублей), доля Ленинградской области составила 12% (3 млрд рублей). При этом по площади лидировала область: 83% приобретенной земли, или 185 га. Средняя площадь сделки в агломерации за год снизилась на 34% — с 19 до 12 га: в Петербурге она составила 3 га, в Ленобласти — 26 га.

Покупки участков с полученным РНС возглавили рейтинг сделок 2025 года по стоимости. Крупнейшей NF Group называет приобретение Fizika Development у «Группы ЛСР» 4,7 га на Матисовом острове (ЖК «Остров Первых») — стоимость оценивается в 7–8 млрд руб. Второй по объему стала сделка ГК «ПСК» по покупке у Группы «Самолет» 3 га рядом с Галерной гаванью на Васильевском острове (ЖК «Галерная гавань») — 6–7 млрд руб.

Партнер NF Group Станислав Бибик отметил, что в 2025 году девелоперы сместили акцент с количественного на качественный рост: приоритетом стало развитие уже приобретенных площадок и повышение готовности проектов к реализации.

Артемий Чулков