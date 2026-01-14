Пенсионера из Новороссийска обманули на 600 тысяч рублей

Житель Новороссийска воспользовался доверием пенсионера и потратил с его карты 600 тыс. руб. за десять месяцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции региона, пенсионер обратился за помощью в оформлении банковской карты к своему 37-летнему знакомому. Мужчина оформил карту и по просьбе пожилого человека осуществлял переводы с его счета, делился сведениями о балансе.

Правоохранительные органы установили, что житель Новороссийска, имевший в распоряжении карту пенсионера, в течение десяти месяцев расплачивался ею за различные покупки. В магазинах новороссиец успел потратить 600 тыс. руб.

В отношении 37-летнего жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

София Моисеенко