В Оренбуржье работница почты похитила 1 млн рублей и написала донос

Сотрудница почтового отделения в Абдулино в Оренбургской области обвиняется в хищении более одного млн руб. и доносе. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 и ст. 306 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемая, которая на тот момент исполняла обязанности начальника почтового отделения, использовала служебное положение и перечислила с корпоративного счета на счета третьих лиц более одного млн руб.

Чтобы скрыть преступление, она написала заявление в полицию, в котором указала, что на нее напал неизвестный и похитил указанную сумму. Расследование дела завершено. Утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд.

Георгий Портнов