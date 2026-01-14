В СКФО спрос на китайские грузовики снизился на 60,7%

Компании Северного Кавказа в 2025 году сократили закупки грузовиков из КНР в среднем на 60,7%. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные компании «ТендерПро».

Фото: FAW

В то же время спрос на отечественные грузовые автомобили снизился на 35,3%.

По данным аналитиков, значительное уменьшение количества тендеров на новую грузовую технику обусловлено проблемами в таких важных секторах экономики, как строительство, логистика, добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, где спрос на грузоперевозки традиционно наиболее велик.

Такая же ситуация наблюдается и в регионах ЮФО. В частности, в Ростовской области и Краснодарском крае падение спроса составило около 62,4%. При этом компании Краснодарского края продолжают оставаться ключевыми покупателями грузовой техники на юге России.

Наталья Белоштейн