Ставропольская прокуратура вернула Нефтекумску 400 тысяч кв. м земли

Прокуратура Нефтекумского района выявила нарушения в аренде муниципальной земли. Администрация Нефтекумского округа передала физлицу участок площадью 400 тыс. кв. м без торгов в сентябре 2024 года. Суд признал договор недействительным и вернул землю муниципалитету, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуроры провели проверку исполнения земельного законодательства. Они установили, что администрация выдала аренду мужчине из-за склада комбикорма на участке. Склад занимает всего 12 кв. м, а земля превышает его площадь в 33 333 раза. Землепользователь не предоставил доказательств необходимости такой территории для эксплуатации строения.

Закон разрешает аренду без торгов только при наличии объекта недвижимости на участке. Однако размер арендованной земли должен соответствовать нуждам строения. Прокуратура сочла сделку незаконной, так как мужчина не обосновал использование 40 га под крошечный склад.

Прокуроры направили в Нефтекумский районный суд иск о признании договора недействительным. Суд полностью удовлетворил требования. Он обязал вернуть 400 тыс. кв. м в муниципальную собственность администрации округа.

Исполнение решения суда прокуратура держит под контролем. Это предотвратит дальнейшее незаконное использование земли. Муниципалитет сможет распорядиться участком по закону, возможно, через торги.

Нефтекумск расположен в Ставропольском крае, в Нефтекумском районе. Город насчитывает около 26 тыс. жителей. Муниципальная земля важна для местных нужд, включая инфраструктуру и сельское хозяйство. Подобные случаи прокуратуры края расследуют регулярно: в декабре 2025 года они вернули 30 тыс. кв. м в Труновском районе, где участок превышал строения в 98 раз.

Администрация Нефтекумска часто фигурирует в земельных делах. В 2025 году экс-главу осудили за растрату имущества МУП, включая землю. Прокуратура предотвращает злоупотребления в таких вопросах.

Станислав Маслаков