Остановка грузового поезда задержала электрички на Лужском направлении

Несколько электропоездов на Лужском направлении, идущих в сторону Балтийского вокзала, задержались из-за остановки грузового состава на перегоне Мшинская — Строганово. Остановка произошла по техническим причинам, сообщили 78.ru в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за инцидента был задержан электропоезд №6102 сообщением Луга — Санкт-Петербург. Пассажиров из него пересадили в поезд №6104, следующий этим же маршрутом.

В результате электричка №6104 выбилась из графика на 36 минут, №7452 Луга — Петербург — на 51 минуту, №6106 Луга — Петербург — на 20 минут, №6103 Сиверская — Луга — на 52 минуты.

UPD: движение на перегоне восстановлено, поезда следуют по установленному графику, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Ведомство начало проверку.

Артемий Чулков