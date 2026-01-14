Погода в Петербурге останется морозной, пройдет небольшой снег

В среду, 14 января, Санкт-Петербург останется под влиянием гребня антициклона с северо-востока. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, в первой половине дня местами пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице — -7…-9 градусов, в Ленинградской области — -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный, 1–6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 15 января, осадков практически не ожидается. Ночью — -12…-14 градусов, днем — -9…-11 градусов.

Артемий Чулков