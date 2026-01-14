В Невинномысске организован ПВР для жителей пострадавших в атаке БПЛА домов

В Невинномысске жителей домов, пострадавших от атаки БПЛА, разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности жителей администрацией Невинномысска принято решение об эвакуации в открытый для этого ПВР нескольких домов — рядом с ними упали обломки беспилотника»,— говорится в сообщении.

Обломки будут обезврежены спецслужбами. Угрозы для людей нет.

Наталья Белоштейн