В Невинномысске организован ПВР для жителей пострадавших в атаке БПЛА домов
В Невинномысске жителей домов, пострадавших от атаки БПЛА, разместили в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Для обеспечения безопасности жителей администрацией Невинномысска принято решение об эвакуации в открытый для этого ПВР нескольких домов — рядом с ними упали обломки беспилотника»,— говорится в сообщении.
Обломки будут обезврежены спецслужбами. Угрозы для людей нет.