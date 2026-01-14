В Невинномысске загорелись склад и автомобили при падения обломков БПЛА

В результате падения обломков БПЛА утром 14 января в Невинномысске загорелись складское помещение на окраине и несколько припаркованных легковых автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Угрозы распространения огня нет. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Администрацией Невинномысска принято решение об эвакуации в открытый для этого ПВР нескольких домов, рядом с которыми упали обломки беспилотника. Обломки будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. Угрозы для людей нет.

Как отметил губернатор, власти Невинномысска делают все необходимое, инфраструктура работает штатно.

Наталья Белоштейн