Главные новости за 13 января. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил на пресс-конференции, что население Ставропольской агломерации достигло миллиона человек.

Бывший глава поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии и местная жительница получили по пять лет колонии общего режима. Их признали виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ).

В Черкесске следователи завершили расследование уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Фигурантом стал местный житель, сообщили в СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике.

Отделение СФР по Ставропольскому краю с нового года ввело новые условия назначения единого пособия для семей с детьми, сообщает ведомство.

В Дагестане выделили 9,1 млн руб. на переоборудование маршрутных автобусов компании «Астория» на компримированный природный газ. Об этом сообщает пресс-служба министерстве энергетики республики.