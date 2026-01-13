В Махачкале завершили передачу здания мэрии городу
Здание администрации Махачкалы передано в муниципальную собственность города. Об этом сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Решение принято при поддержке главы Республики Дагестан Сергея Меликова.
До этого городские власти владели только земельным участком, актовым залом и парковкой на площади имени Ленина. Само здание находилось в иной форме собственности.
«После передачи город полностью объединил имущественный комплекс администрации под своим управлением»,— говорится в сообщении.