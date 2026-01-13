Система «Паутина» помогла найти неплательщиков в Ставрополе

В Ставрополе сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами изъяли автомобили четырех водителей-должников. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, нарушителей выявили с помощью программного комплекса «Паутина». Среди задержанных оказался 49-летний владелец Citron с задолженностью по кредиту в размере 900 тыс. руб. Водитель Renault Logan в возрасте 36 лет накопил неоплаченных штрафов на 45 тыс. руб.

Также обнаружили двух должников по налогам: 42-летний хозяин Lada Kalina не внес в бюджет 11 тыс. руб., а 30-летний автовладелец Nissan задолжал государству 59 тыс. руб.

Транспортные средства всех неплательщиков направлены на штрафстоянку.

Валентина Любашенко