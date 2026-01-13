Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Невинномысске возбуждено дело о краже 860 тысяч рублей под видом инвестиций

Жительница Невинномысска потеряла 860 тыс. руб., поверив незнакомцу из мессенджера, который предлагал заработок на инвестициях. Об этом сообщила пресс-служба МВД Ставрополья.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ОМВД России по городу Невинномысску обратилась 43-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Гражданка рассказала, что неизвестный в мессенджере предложил ей дополнительный заработок на инвестициях.

Заявительница согласилась и вложила около 20 тыс. руб. Вскоре в личном кабинете появилась информация о якобы поступившем доходе. Тогда ей предложили инвестировать более крупную сумму, обещая большую прибыль.

Поверив аферистам, пострадавшая оформила кредит на 840 тыс. руб. и перевела деньги на указанные номера. Не получив обещанной выгоды, пострадавшая поняла, что попалась на уловки мошенников, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Валентина Любашенко

