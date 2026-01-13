Главные новости за 13 января. Новороссийск
В Новороссийске продлили режим повышенной готовности до 19 января из-за продолжающегося снегопада. Второй день в городе работает оперативный штаб по устранению последствий непогоды.
Аэропорт Геленджика возобновил работу спустя сутки после введения временных ограничений.
Анапа приняла около 50 тыс. отдыхающих в период новогодних праздников при средней загрузке объектов размещения 70%.
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев завершил рабочую поездку в ОАЭ и вернулся в Россию, где приступил к работе в московском офисе.
Министерство энергетики Казахстана сообщило о штатной работе терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске с корректировками на погодные условия после декабрьских приостановок из-за шторма.