Главные новости за 13 января. Новороссийск

В Новороссийске продлили режим повышенной готовности до 19 января из-за продолжающегося снегопада. Второй день в городе работает оперативный штаб по устранению последствий непогоды.

Аэропорт Геленджика возобновил работу спустя сутки после введения временных ограничений.

Анапа приняла около 50 тыс. отдыхающих в период новогодних праздников при средней загрузке объектов размещения 70%.

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев завершил рабочую поездку в ОАЭ и вернулся в Россию, где приступил к работе в московском офисе.

Министерство энергетики Казахстана сообщило о штатной работе терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске с корректировками на погодные условия после декабрьских приостановок из-за шторма.