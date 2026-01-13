Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителей Дагестана предупредили об ухудшение погоды

В ближайшее время в Республике Дагестан ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС России.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В некоторых районах республики с 13 по 14 января ожидаются сильный снег, на дорогах гололед и усиление ветра до 22 м/с.

Сотрудники ведомства призвали жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности: обходить рекламные конструкции и шаткие строения, держаться подальше от линий электропередач и деревьев.

Наталья Белоштейн

