Мэрия Кисловодска в третий раз продает разрушенную гимназию Сильникова

Власти Кисловодска третий раз выставили на аукцион здание бывшей мужской гимназии Сильникова. Начальная цена лота достигла 228 млн руб. Мэр Евгений Моисеев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Суд изъял объект культурного наследия у прежнего собственника. Тот не выполнил требования по сохранению памятника архитектуры начала XX века. Здание стоит в историческом центре на проспекте Ленина. Это первый случай на Ставрополье, когда власти забрали ОКН у недобросовестного владельца.

Первый аукцион стартовал в июле 2025 года. Тогда цена составила 82 млн руб. Реставрация оценивалась в 143 млн руб. Заявки принимали до 18 августа, торги назначили на конец лета, но никто на них не явился. Второй раунд прошел в ноябре 2025 года. Начальная цена выросла до 227,9 млн руб. И снова торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Теперь третий аукцион предлагает инвесторам особые условия. Из 228 млн руб. более 140 млн вернут новому владельцу на реставрацию. Остаток направят прежнему собственнику за принудительное изъятие. Город требует сохранить исторический облик и провести работы в сжатые сроки. Здание занимает три этажа, построено из кирпича, но практически разрушено.

Купец Сильников построил гимназию в начале XX века. Здание возвели как учебное заведение для мальчиков в центре Кисловодска. Трехэтажный кирпичный особняк служил образовательным центром до революции 1917 года. Позже оно меняло функции: там размещали школы, учреждения и даже военные части. В советское время гимназия утратила первоначальный облик, но сохранила статус памятника архитектуры. Затем она стала корпусом санатория. Долгие годы здание пустовало, пока суд не изъял его у недобросовестного собственника.

Мэр Моисеев видит в гимназии потенциал для гостиницы, бутик-отеля или культурного центра. Объект расположен рядом с главными курортными достопримечательностями. Это привлечет туристов в центр Кисловодска. Власти ищут ответственного хозяина, готового вложить силы в возрождение памятника.

Станислав Маслаков