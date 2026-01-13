В Георгиевске водителя без прав приговорили к колонии за ДТП с несовершеннолетней

В Георгиевске суд вынес приговор 21-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый осужден по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Как установил суд, в мае 2024 года подсудимый за рулем легкового автомобиля на территории Георгиевского округа совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, после чего скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, обвиняемый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 6 мес.

Государственное обвинение в суде поддерживала Георгиевская межрайонная прокуратура. Приговор в законную силу не вступил.

Валентина Любашенко