Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На территории Адыгеи объявлена беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Адыгея. Жители региона получили сообщения от РСЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период действия беспилотной опасности на территории Адыгеи жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным данным. Необходимо укрыться в комнате без окон — в ванной, коридоре или кладовой. Если тревога застала на улице, следует пройти в цокольный этаж ближайшего здания, в подземную парковку или переход.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

Алина Зорина

Новости компаний Все