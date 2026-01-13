На территории Адыгеи объявлена беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Адыгея. Жители региона получили сообщения от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период действия беспилотной опасности на территории Адыгеи жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным данным. Необходимо укрыться в комнате без окон — в ванной, коридоре или кладовой. Если тревога застала на улице, следует пройти в цокольный этаж ближайшего здания, в подземную парковку или переход.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

Алина Зорина