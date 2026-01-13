На Кубани за неделю зарегистрировано 3 тысячи случаев заболевания ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае остается в 6,7 раза ниже эпидемического порога: за вторую неделю января 2025 года на территории региона зафиксирован 3031 случай респираторных заболеваний, из них 1036 — грипп. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по краю.

Более 70% заболевших составляют люди старше 15 лет. Случаев массовой заболеваемости в крае не зарегистрировано.

Инфекции вызваны вирусами сезонного гриппа А, риновирусами, аденовирусами и вирусами парагриппа. Роспотребнадзор напоминает, что при недомогании следует ограничить контакты с окружающими, а в случае болезни — оставаться дома и обращаться в лечебные учреждения.

Алина Зорина