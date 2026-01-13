В Махачкале планируют приватизировать троллейбусное управление в 2026 году

Городское троллейбусное управление планируют приватизировать в 2026 году. Это связано с тяжелым финансовым и техническим состоянием предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Махачкалы со ссылкой на главу города Джамбулата Салавова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общая сумма долгов предприятия достигала 266 млн руб. Из них 236 млн уже погашено за счет средств городского бюджета. Оставшиеся 30 млн руб. будут выплачены в ближайшее время.

На балансе управления числятся лишь девять троллейбусов, возраст которых составляет 20–30 лет. При этом на пассажирском предприятии работают 160 сотрудников.

Наталья Белоштейн