Мечеть Кизилюрта проиграла дело о праве собственности на медресе

Арбитражный суд Республики Дагестан оставил без рассмотрения исковое заявление местной религиозной исламской организации «Новая мечеть» города Кизилюрта о признании права собственности на здание медресе. Резолютивная часть определения суда опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судья вынесла такое решение по спору между религиозной организацией и администрацией муниципального образования «Город Кизилюрт».

Исламская организация требовала признать за ней право собственности на объект капитального строительства — здание медресе, расположенное по адресу: Республика Дагестан, город Кизилюрт, улица Расула Гамзатова, 2.

Медресе — «место учения», «место, где проходит обучение». Мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение второй ступени (после начальной). Выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, суд привлек к участию в деле Централизованную исламскую организацию «Муфтият Республики Дагестан», ППК «Роскадастр» в лице филиала по Республике Дагестан и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Дагестану.

По указанному в иске адресу в настоящее время находятся Благотворительный фонд «Инсан» и мечеть «Джума».

Тат Гаспарян