Большинство выпускников КубГМУ работают по медицинской специальности
Кубанский государственный медицинский университет демонстрирует высокий уровень трудоустройства выпускников: по данным Федерального регистра медицинских работников, 87% окончивших вуз работают по полученной специальности. Об этом сообщает БФМ Краснодар.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В пресс-службе вуза сообщили, что 65% молодых специалистов остаются в медицинских учреждениях Краснодарского края. При этом около 40% выпускников 2024–2025 годов направляются на работу в сельские медорганизации, включая районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.