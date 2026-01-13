Большинство выпускников КубГМУ работают по медицинской специальности

Кубанский государственный медицинский университет демонстрирует высокий уровень трудоустройства выпускников: по данным Федерального регистра медицинских работников, 87% окончивших вуз работают по полученной специальности. Об этом сообщает БФМ Краснодар.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пресс-службе вуза сообщили, что 65% молодых специалистов остаются в медицинских учреждениях Краснодарского края. При этом около 40% выпускников 2024–2025 годов направляются на работу в сельские медорганизации, включая районные больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

Вячеслав Рыжков