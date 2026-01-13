В Казахстане заявили о штатной отгрузке нефти на КТК в Новороссийске

Министерство энергетики Казахстана сообщило о штатной работе терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске с корректировками на погодные условия после декабрьских приостановок из-за шторма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

Экспорт нефти на терминале КТК ведется через выносное причальное устройство ВПУ-1. Технологический процесс осуществляется в обычном режиме с поправками на текущие погодные условия в акватории.

Казахстанское ведомство подчеркнуло, что главным приоритетом остается обеспечение стабильности экспортных поставок и недопущение критического затоваривания мощностей хранения. Министерство продолжает вести постоянный мониторинг ситуации и поддерживает прямую связь с международными партнерами и оператором консорциума.

В декабре КТК временно останавливал прием нефти в систему и перевалку на морском терминале до нормализации погодных условий и снятия штормовых предупреждений.

КТК связывает нефтяные месторождения западного Казахстана и российские месторождения на каспийском шельфе с морским терминалом в Новороссийске. Длина маршрута составляет 1,5 тыс. км.

Алина Зорина