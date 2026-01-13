Житель Крыма осужден на пять лет за пост с террористическими призывами

Темрюкский районный суд приговорил жителя Крыма Юрия Сысоева к пяти годам лишения свободы за размещение в социальной сети поста с призывами к террористической деятельности против российских политиков и госдеятелей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно приговору суда, в марте 2022 года обвиняемый опубликовал в социальной сети пост, адресованный президенту России. Публикация содержала побуждения к осуществлению террористической деятельности, в частности к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации. Сообщение было доступно для свободного просмотра и активно просматривалось пользователями социальной сети.

В ходе судебного заседания Сысоев свою вину не признал. Однако суд, рассмотрев материалы уголовного дела и исследовав доказательства, счел виновность подсудимого доказанной. Крымчанин признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Помимо пяти лет колонии общего режима Юрий Сысоев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, на три года. Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина