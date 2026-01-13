Осужденному экс-сенатору от КЧР Рауфу Арашукову вынесли новый приговор

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок, получил 10 лет колонии и штраф в размере 120 млн руб. по делу о даче взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Установлено, что Арашуков пытался передать сотруднику колонии «Черный дельфин» 6 млн руб., чтобы создать себе привилегированные условия содержания, в том числе свидания с семьей, телефонные звонки, работу в цехе и подселение в камеру к террористу Баширу Хамхоеву. По данным СКР, посредником выступал адвокат Рустам Галиммулин, который скрылся и объявлен в розыск. Деньги передавались через тайники под контролем ФСБ.

С учетом позиции обвинения сумма взятки конфискована, а экс-сенатор продолжит отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что суд в Москве в декабре 2022 года приговорил экс-сенатора и его отца Рауля Арашукова, бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», к пожизненному заключению. В зависимости от роли каждого в действиях преступного сообщества их признали виновными в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), растрате (ст. 160 УК РФ) и ложном доносе (ст. 306 УК РФ). Суд постановил, что Арашуковы похитили у разных структур «Газпрома» газ на общую сумму более 4,5 млрд руб., а также были заказчиками убийств зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Константин Соловьев