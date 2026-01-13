Участок автодороги «Владикавказ-Ларс» перекрыли до особого распоряжения

В госавтоинспекции Ставропольского края предупредили о запрете движения на участке автодороги «Владикавказ-Ларс». До особого распоряжения проезд запретили в обоих направлениях для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Причиной для запрета стала невозможность безопасного проезда автомобилей, а также рекомендации пограничной полиции Грузии.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут с учетом ситуации на дорогах.

Мария Хоперская