В Северной Осетии имущество спиртзавода-банкрота оценили в 272 млн рублей

Рыночная стоимость движимого имущества обанкротившегося ООО «Исток Спирт» из Северной Осетии составила 271,97 млн руб., что на 25 млн руб. меньше балансовой стоимости активов. Отчет об оценке рыночной стоимости движимого имущества предприятия опубликован на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий Ольга Красковская опубликовала результаты оценки активов компании, проведенной ООО «НБК-групп». Оценщик Анна Яковлева определила стоимость имущества на 29 декабря 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Исток Спирт» зарегистрировано в 2017 году в Северной Осетии. Основной вид деятельности — перегонка, очистка и смешивание спиртов. Головная компания — АО «Исток». Уставный капитал — 587,3 млн руб. Выручка компании за 2023 год составила 633,9 млн руб., убыток — 29,7 млн руб.

Оценке подверглось производственное и промышленное оборудование общей численностью 649 наименований. В перечень вошли электронасосные агрегаты для химпроизводств, аппараты ферментативной обработки сырья, бродильные чаны, бункеры для приема зерна, весы, насосы и вентиляторы.

Балансовая стоимость активов составляла 297,25 млн рублей. Экспертиза отчета об оценке не проводилась.

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания признал ООО «Исток Спирт» банкротом 25 сентября 2025 года и открыл конкурсное производство на шесть месяцев. Предприятие занималось перегонкой, очисткой и смешиванием спиртов и располагалось в городе Беслан.

Тат Гаспарян