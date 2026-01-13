Губернатор Ставрополья признал отток кадров из региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил об оттоке кадров из региона. Он констатировал эту проблему 13 января 2026 года на прямой линии с жителями. Глава края уверен: рост зарплат бюджетникам остановит дефицит специалистов.

Владимир Владимиров отметил острый некомплект врачей и учителей, отток специалистов из сферы ЖКХ. Многие отрасли страдают от нехватки кадров, подчеркнул он. Регион направит дополнительные средства на повышение оплаты труда бюджетников.

Помимо этого Владимир Владимиров ответил: основа будущего — развитие местных компетенций, особенно у детей и молодых людей. Губернатор хочет, чтобы ставропольская молодежь стала востребованной в любой точке мира. Регион активно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект.

По итогам 2025 года регион создал около 5 тысяч новых рабочих мест. Крупные инвестпроекты внесли основной вклад: например, склад OZON в Невинномысске дал более 1 тыс. вакансий. Тепличный комплекс в Советском округе площадью 69 гектаров обеспечил свыше 400 рабочих мест. Шесть прорывных проектов добавили более 3 тыс. позиций.

Несмотря на успехи, отток кадров продолжается. Отток кадров усиливает дефицит в ключевых сферах. Высококвалифицированные специалисты уезжают за рубеж и в другие регионы. Рост зарплат и создание комфортных условий труда — инструмент удержания и привлечения кадров, заявил губернатор Ставрополья. В качестве примера последнего аспекта он в конце встречи назвал «Школу 21 век», открытую накануне в краевом центре и призванную стать важным айти-хабом региона.

Станислав Маслаков