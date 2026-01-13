«Бионорд Каток» в Перми за новогодние праздники посетили более 15 тыс. гостей

«Бионорд Каток», работающий на площади у Театра-Театра в рамках Фестиваля зимнего спорта, за первую неделю новогодних каникул посетили более 15 тыс. человек. Генеральным партнером фестиваля выступает Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Каток работает второй сезон подряд. За прошлую зиму на площадке побывали 35 тыс. человек – она стала одним из самых популярных мест зимнего отдыха в городе. К новому сезону арену расширили: помимо основного льда и детской зоны появилась профессиональная дорожка для керлинга, обновлены кафе-веранда и зона отдыха.

Фестиваль продлится до 1 марта. В программе – хоккейные матчи в формате 3х3, конькобежные забеги, турниры по керлингу, мастер-классы от профессиональных спортсменов и соревнования для разных возрастов. В феврале серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух впервые привезет в Пермский край проект «Народный ледниковый» – адаптацию популярного телевизионного шоу для широкой аудитории. Зрители смогут не только наблюдать за репетициями профессиональных фигуристов, но и выйти на лед вместе с ними.

Посетить каток и мероприятия фестиваля можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на портале пермьзимаспорт.рф.

ООО «УЗПМ»